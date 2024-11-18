Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videolar erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik hazırlanan yeni örnek soru kitapçıkları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

Yayımlanan soruların hazırlanmasında ilgili sınıf düzeyindeki ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı.

Sözel Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.

Sayısal Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.