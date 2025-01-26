Savcılık İfadeleri Tamamlandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedat Gülener, Kenan Coşkun ve İrfan Acar’ın savcılık ifadeleri tamamlandı. Yangına ilişkin ihmallerin araştırıldığı süreçte, şüpheliler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamaları değerlendiriliyor. Savcılık, üç şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

Adli Kontrol Kararı ile Serbest Kalanlar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli mimar Ali B., savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Otel Sahibi ve Genel Müdür Hakkında İşlemler Devam Ediyor

Yanan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün, diğer oteli olan Gazelle Otel’in Genel Müdürü A.D.’nin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Halit Ergül, daha önceki açıklamalarında otelin gerekli denetimlerden geçtiğini ve eksiklik tespit edilmediğini iddia etmişti.

Kaynak : PHA