Yapılan denetimler sırasında iki kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı. Şahısların üzerlerinde yapılan kaba üst aramasında, şu maddeler ele geçirildi:

0.60 gram ham madde

1.65 gram tütüne enjekte edilmiş sentetik kannabinoid (bonzai)

Başka herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.

Gençleri Koruma Hedefi

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde kullanımının gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, mücadeleye kesintisiz devam edeceklerini vurguladı. "Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu suçlarına karşı mücadelemiz artarak devam edecektir" ifadeleriyle, toplumun bu konudaki duyarlılığına ve desteğine ihtiyaç duyulduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Toplum Destekli Denetim Vurgusu

Adıyaman’da uyuşturucuya karşı kararlılıkla sürdürülen bu mücadele, toplum güvenliği ve sağlığını koruma hedefiyle gerçekleştiriliyor. Vatandaşların, şüpheli durumlarla ilgili yetkililere bilgi vermesi, uyuşturucuyla mücadelede önemli bir katkı sağlıyor.

Kaynak : PHA