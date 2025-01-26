Enver Aysever’in Açıklamaları

Enver Aysever, katıldığı bir programda, Muharrem İnce’nin CHP’ye katılım süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Memleket Partisi’nin yeniden seçimde yer alabilmesi için bir süreç devam ederken Muharrem İnce, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşüyor. İnce, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi koşullarda çatı olarak CHP’nin önemini kabul ediyor. Her ne kadar eleştiri getirmesi gerekse de, diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini düşünüyor."

Davet ve Katılım Süreci

Aysever, Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağını net bir şekilde ifade ederek şunları söyledi:

"Özgür Özel’le yapılan görüşmede Muharrem İnce’ye bir davet geliyor ve İnce, CHP’ye katılacağını belirtiyor. Katılımın nasıl bir formatta olacağı net değil. Bu süreç salı günü gerçekleşebilir ya da özel bir toplantı yapılabilir. Ancak bir hafta, 10 gün içinde Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağını kesinlikle söyleyebilirim."

CHP İçindeki Yankılar

Aysever’in bu iddiası, CHP’nin yeni lideri Özgür Özel’in muhalefeti güçlendirme stratejileri kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Muharrem İnce’nin 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki performansı ve ardından Memleket Partisi’ni kurarak CHP’den ayrılması, siyasette derin tartışmalara yol açmıştı. İnce’nin geri dönüşü, hem CHP tabanında hem de genel siyasi arenada dikkatle takip ediliyor.

Kaynak : PHA