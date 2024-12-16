İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü sahte alkole karşı 81 ilde ÇENGEL operasyonlarının 11'incisi bu kez Jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Jandarma tarafından son 10 gündür düzenlenen “ÇENGEL-11” operasyonlarında; 40 bin 388 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi.

Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1868522348850094579

Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarının aralıksız süreceği kaydedildi.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarım ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik etti.

ANKARA (İGFA)

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