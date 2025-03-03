İhaleye Fesat Karıştırma ve Suç Örgütü Kurma Suçlamalarıyla 18 Şüpheli Hakim Karşısına Çıkarıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Beykoz Belediyesi'ne yönelik büyük çaplı bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Beykoz Belediyesi binasında yapılan aramalar ve el koyma işlemleriyle bazı evraklar delil olarak toplandı.

Soruşturma Kapsamında 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 21 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şu detaylar öne çıktı:

4 şüpheli hakkında yalnızca “ihaleye fesat karıştırma” suçlaması bulunurken, 17 şüpheli hakkında hem “ihaleye fesat karıştırma” hem de “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamaları yöneltildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat’ta operasyon düzenleyerek Alaattin Köseler ve 20 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturmanın ilerlemesiyle bir kişi daha gözaltına alındı ve şüpheli sayısı 22’ye yükseldi.

Belediye Binasında Arama Yapıldı, Evraklara El Konuldu

Beykoz Belediyesi’nde 27 Şubat sabah saatlerinde başlayan polis operasyonunda, bina polis bariyerleriyle çevrildi. Belediye binasında detaylı aramalar yapıldı ve çok sayıda belgeye delil olarak el konuldu.

Polis ekipleri, belediyedeki bazı dijital verileri de incelemeye aldı. Belediye çalışanları ve yetkililer, operasyon sırasında belediye binasına giriş çıkışlarda sıkı kontrolle karşılaştı.

18 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesiyle, savcılık süreci hız kazandı.

Başsavcılık, Alaattin Köseler ile birlikte toplam 18 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Geriye kalan 4 zanlı hakkında ise adli kontrol kararı verilmesi istendi.

Şüphelilerin, Beykoz Adliyesi'nde mahkeme tarafından değerlendirilmesi ve tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilmesi bekleniyor.

Beykoz Belediyesi’nde İhale Yolsuzluğu İddiaları

Soruşturma kapsamında, belediyeye ait bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye katılan firmalar arasında haksız rekabet yaratıldığı iddia ediliyor.

Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre şu suçlamalar ön plana çıkıyor:

Belli başlı firmaların ihalelerden avantajlı çıkmasını sağlamak için usulsüz işlemler yapıldığı iddia ediliyor.

Belediye kaynaklarının belirli kişi ve şirketlere yönlendirildiği, ihale süreçlerinde şeffaflığa aykırı hareket edildiği öne sürülüyor.

İhaleye giren bazı firmaların rekabeti engellemek için bilinçli olarak dışlandığı ve belirli firmalara haksız avantaj sağlandığı belirtiliyor.

Bu süreçte suç örgütü kurulduğu, belediye içerisindeki bazı yetkililerin bu örgütle bağlantılı olduğu ve usulsüz işlemleri organize ettiği iddia ediliyor.

Savcılık, şüphelilerin elde edilen delillere göre yargı sürecinde suçlu bulunmaları halinde ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceklerini belirtiyor.

Belediye Başkanı Alaattin Köseler’den İlk Açıklama

Gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, herhangi bir yolsuzluk veya usulsüzlük yapmadığını savundu.

Köseler’in avukatları, soruşturmanın siyasi nedenlerle açılmış olabileceğini öne sürerek, delillerin yetersiz olduğunu ve hukuka aykırı bir tutuklama kararı verilmemesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme Kararı Bekleniyor

Savcılığın tutuklama talebinde bulunduğu 18 şüpheli için mahkemenin vereceği karar bekleniyor. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve diğer şüphelilerin suçlu bulunması halinde "ihaleye fesat karıştırma" ve "örgüt kurma" suçlarından ağır hapis cezaları alabilecekleri belirtiliyor.

Beykoz Adliyesi’ndeki mahkeme süreci tamamlandığında tutuklama kararı çıkıp çıkmayacağı kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak : PHA