Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam kapıda. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruş zam gelecek. Motorin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Benzin Fiyatları Yükseliyor

Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarındaki sürekli değişimi yakından takip ederken, benzin fiyatlarına yapılacak zam özellikle araç sahiplerini endişelendiriyor. Zammın ardından Türkiye’nin büyük şehirlerinde benzinin litre fiyatı şu şekilde olacak:

İstanbul: 42,75 TL

Ankara: 43,08 TL

İzmir: 43,54 TL

Motorin Fiyatı Sabit Kalacak

Motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Şu an için motorinin litre fiyatları yaklaşık olarak:

İstanbul: 41,74 TL

Ankara: 42,17 TL

İzmir: 42,70 TL seviyelerinde bulunuyor.

Ancak akaryakıt fiyatlarının, iller, ilçeler ve bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebileceği belirtiliyor. Fiyatların bölgesel farklılıkları, dağıtım maliyetleri ve rekabet koşullarına göre değişebiliyor.

Vatandaşlar Zamlardan Şikayetçi

Akaryakıt fiyatlarındaki sık sık yapılan zamlar, araç sahipleri ve ticari işletmeler için önemli bir yük oluşturuyor. Özellikle son dönemde hem benzine hem de motorine gelen zamlar, vatandaşların bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Araç sahipleri, yüksek fiyatlardan dolayı alternatif ulaşım yolları arayışına girdiğini ifade ederken, toplu taşıma kullanımında da bir artış yaşandığı gözlemleniyor.

Zamların Sebebi: Brent Petrol ve Döviz Dalgalanmaları

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel sebebi, küresel piyasalarda artan brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar. Brent petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurlarının Türk Lirası karşısında değer kazanması, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki oynaklığın devam edebileceğini, bu durumun Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yansımalarının süreceğini belirtiyor. Bu da önümüzdeki dönemde akaryakıta yeni zamların gelebileceğine işaret ediyor.

Araç Sahipleri Ne Yapmalı?

Zamların etkisini en aza indirmek isteyen araç sahipleri, daha az yakıt tüketen araçlara yönelmeyi veya toplu taşımayı tercih etmeyi değerlendiriyor. Ayrıca, yakıt tasarrufu sağlayan sürüş teknikleri ve araç bakımının düzenli yapılması gibi yöntemlerle, akaryakıt maliyetlerini düşürmek de gündemde.

Kaynak : PHA