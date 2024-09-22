Depremin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman, Hatay ve çevre illerinde yapılaşma çalışmaları hızla devam ederken, ünlü jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Görür, sosyal medya üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a hitaben yaptığı açıklamada, bölgede özel yapı teknikleri ve planlama yapılmadığı sürece gelecekte büyük risklerle karşı karşıya kalınacağını belirtti.

"Levha Sınırında Yerleşim Tehlikeli"

Prof. Dr. Naci Görür, açıklamasında bölgenin aktif bir levha sınırı üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, "Maraş bölgesi, Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil. Bu bölge bir levha sınırıdır ve bu sınırlar milyonlarca yıldır deprem üretmeye devam etmektedir" dedi. 6 Şubat depremlerinde Ölüdeniz Fayı ve Doğu Anadolu Fayı’nın kırıldığını hatırlatan Görür, bölgede deprem riski taşıyan diğer fayların da bulunduğunu belirterek, bu durumun yerleşim alanları için ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

"Özel Planlama ve İnşaat Gerekli"

Adıyaman ve çevresinde yapılacak yapılaşma çalışmalarına dikkat çeken Görür, klasik bina yapımının bu bölgede tehlikeli olacağını söyledi. "Bu dar zonda hangi fay kırılırsa hasar verir. Bu nedenle burada özel planlama, özel mimari ve özel inşaat teknolojisi gereklidir" diyen Görür, standart yapılaşmanın bölgeyi yeni felaketlerle karşı karşıya bırakacağını belirtti. Görür, yapılacak binaların deprem etkilerini azaltacak özel teknoloji ve malzemelerle inşa edilmesi gerektiğini de ekledi.

"Adıyaman İçin Kritik Uyarı"

Adıyaman, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almış ve binlerce insanını kaybetmişti. Şu anda devam eden yapılaşma çalışmaları büyük bir umutla takip ediliyor, ancak Prof. Dr. Naci Görür’ün uyarısı bu çalışmaların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görür, doğa koşullarını değiştiremeyeceğimizi hatırlatarak, "Tek şansımız, özgün inşaat, mimari ve malzeme teknolojilerini kullanmaktır. Aksi takdirde, bugün çektiğimiz acıları gelecek nesillere ihraç etmiş oluruz" diyerek, bölgeye özel önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA