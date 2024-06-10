Emeklilere bugün itibariyle başlayacak bayram ikramiyesi ödemeleri 14 Haziran'a kadar tamamlanacak.ANKARA (İGFA) - Bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak.

Maaş alma takvimine göre yapılacak Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler; 4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10’u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11’i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14’üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak. 

Yalova'da YKS'ye 2 dakika geciken 2 genç sınava alındı - Videolu Haber Yalova'da YKS'ye 2 dakika geciken 2 genç sınava alındı - Videolu Haber

Hatırlanacağı gibi Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Kaynak: igf