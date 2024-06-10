İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-22 Operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-22” operasyonlarında; 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan 157 zehir taciri ve sokak satıcısından 56’sının tutuklandığını,43’ünün ise hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1800034865271726370

ANKARA (İGFA)