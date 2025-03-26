Kent Meydanı Camii Açılış İçin Hazırlanıyor

Tamamı Adıyaman Belediyesi bütçesiyle inşa edilen Kent Meydanı Camii, bu akşam Kadir Gecesi’nde düzenlenecek törenle ibadete açılacak. Açılış öncesi incelemelerde bulunan Başkan Tutdere ve Başkan Yüceer, caminin mimari özellikleri ve yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Tutdere: “Camimizin Maliyetini Kendi İmkânlarımızla Karşıladık”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, caminin yapım süreci hakkında bilgi vererek şu açıklamalarda bulundu:

“Adıyaman Belediyesi bütçesi ve imkânlarıyla yapımını tamamladığımız camimizin Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu mübarek Kadir Gecesi’nde camimizin ibadete açılması bizleri çok mutlu etti. Bir kez daha 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Candan Başkanımıza da bizlerle olduğu, destek ve dayanışma gösterdiği için yürekten teşekkür ediyorum.”

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla tamamladığı Kent Meydanı Camii’nin, kente kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yüceer: “Bu Yaraları Hep Birlikte Saracağız”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Kent Meydanı Camii’nin estetik ve işlevsellik açısından çok değerli bir ibadethane olduğunu belirterek, dayanışma mesajları verdi.

Yüceer, şu ifadeleri kullandı:

“Emeği geçen herkese, başta Sayın Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür ediyorum. Elbette altyapı da önemli, üstyapı da ama böylesine değerli ibadethanelerimiz de çok kıymetli. Böyle önemli hizmetlerle inşallah hep birlikte bu yaraları saracağız.”

Dayanışma Vurgusu

Ziyaret sırasında iki başkan da dayanışma ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceği mesajı verildi.

Başkan Tutdere’nin daveti üzerine Adıyaman’a gelen Başkan Yüceer, kentte çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve projeler üzerinde işbirliği imkanlarını değerlendirecek.

Kaynak : PHA