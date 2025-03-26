AFAD’a Ait Arazi Sağlık Bakanlığı’na Tahsis Edildi

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış tarafından yapılan açıklamaya göre, hastane projesi için AFAD’a ait 20.000 metrekarelik alanın Sağlık Bakanlığı’na tahsis işlemleri gerçekleştirildi. Alkayış, bu önemli adımın ildeki sağlık altyapısını güçlendirmek adına büyük bir gelişme olduğunu ifade etti.

“Adıyaman’ımıza Hayırlı Olsun”

Alkayış, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman’ımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak adına önemli bir adım daha attık. Altınşehir Mahallesi’nde planladığımız 100 yataklı 2. Basamak Devlet Hastanesi için kritik bir aşamayı tamamladık. AFAD’a ait 20.000 m²’lik alanın Sağlık Bakanlığı’na tahsis işlemi gerçekleşti.

Bu yatırım, ilimizin sağlık altyapısını güçlendirecek ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Adıyaman’ımıza hayırlı olsun!”

Vatandaşlar Sağlık Hizmetlerine Daha Kolay Erişecek

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Adıyamanlı vatandaşlar sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilecek. Yeni hastanenin, Adıyaman’da sağlık alanındaki ihtiyaçlara önemli ölçüde cevap vereceği belirtiliyor.

Kaynak : PHA