"Adıyaman İçin Büyük Bir Mesai Harcıyoruz"

Adıyaman’ın yeniden yapılanması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Tutdere, altyapı ve üstyapı projelerinin hızla devam ettiğini vurguladı. Belediyenin sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tutdere, şehrin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yeniden ayağa kalkacağını belirtti.

"Söz Vermiştik, Adıyaman’ı Birlikte Yöneteceğiz"

Mahalle muhtarlarıyla düzenli olarak istişare ettiklerini belirten Başkan Tutdere, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte asfalt serimine hızla başlanacağını söyledi.

"Göreve geldiğimizden bu yana muhtarlarımızla altıncı toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Mahallelerinizin sorunlarını bu toplantılarda dile getireceksiniz, biz de birlikte çözüm arayacağız. Şehrimizin yeniden inşası ve depremin yaralarını sarmak için birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.”

"6 Şubat Anma Törenleri Türkiye’ye Örnek Oldu"

Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen anma törenlerinin, tüm Türkiye’ye birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdiğini ifade etti.

"Adıyaman için Şubat ayı, büyük bir acının ve yasın ayıdır. 6 Şubat’ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak için birçok etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, siyasi parti genel başkanları, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bürokratlar ve bakanlar Adıyaman’da bizlerleydi. Bu güçlü birliktelik, Adıyaman’ın dayanışma ruhunu ve kültürünü yansıtan örnek bir tablo oluşturdu. Bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek.”

"Muhtarlarımızla Bu Şehre Hizmet Etmek Bizim İçin Bir Şereftir"

Muhtarlarla sürekli istişare halinde olduklarını belirten Başkan Tutdere, belediye ekiplerinin halkın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili şekilde yanıt vermek için yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.

"Adıyaman, Türkiye’nin göz bebeği olmaya devam edecek. Halkımızın hoşgörüsü, misafirperverliği ve dayanışma ruhu tüm ülkeye örnek olacak. Biz de muhtarlarımızla birlikte, bu güzel şehri hak ettiği noktaya taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımıza hizmet etmek bizim için en büyük şereftir. Yerinde dönüşüm projelerinde Türkiye’nin en iyi ili konumundayız ve bu bizi mutlu ediyor. Bakanlık verileri de bunu doğruluyor. Alacağımız tüm kararların şehrimize, mahallelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Adıyaman Belediyesi, Ramazan Ayında da Halkın Yanında Olacak

Başkan Tutdere, Ramazan ayında yapılacak etkinlikler ve sosyal yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Eskisaray Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Kültür Parkı’nda iftar çadırı kurulacağını belirten Tutdere, talep gelmesi halinde mahallelerde de iftar organizasyonlarının düzenlenebileceğini ifade etti.

Muhtarlar Taleplerini Başkan Tutdere’ye İletti

Toplantının sonunda mahalle muhtarları, altyapı, asfalt, kaldırım çalışmaları, yeni ruhsat ve abonelik işlemleriyle ilgili taleplerini ve mahalle sakinlerinin beklentilerini Başkan Tutdere’ye iletti.

Başkan Tutdere, sorunların çözümü için belediye ekiplerinin hızlıca harekete geçeceğini ve istişare toplantılarının düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA