Kadınlara Gül Dağıttı, Standları Ziyaret Etti

Adıyaman Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, kentte bir alışveriş merkezinin sergi salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Jandarma Garnizon Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü de destek verdi.

Başkan Tutdere, etkinlikte stantları ziyaret ederek kadınlara gül dağıttı ve ürünlerini inceledi. Kadın emeğine saygısını dile getiren Tutdere, “Kadınlarımızın emeklerini her zaman destekliyoruz. Bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerimde hediye olarak götürerek tanıtımına katkı sağlıyorum” dedi.

“Kadınların Yaşadığı Zorlukların Farkındayız”

Başkan Tutdere, etkinlikte yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremi sonrası kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Depremin ardından konteyner kentlerde ve geçici barınma alanlarında yaşamaya mecbur kalan kadınlar büyük zorluklarla karşılaştı. Bu mağduriyetin farkındayız ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Şiddetin, istismarın ve her türlü olumsuzluğun karşısındayız.”

"Adıyaman’ı Kadın Dostu Bir Şehir Yapacağız"

Adıyaman Belediyesi’nin kadınlara yönelik projelerine değinen Başkan Tutdere, kentte kadınların özgürce ve güvende yaşayabilecekleri bir ortam yaratmayı hedeflediklerini belirtti:

“Adıyaman’ın kadınların özgürce yaşadığı, çocuklarıyla birlikte kendilerini güvende hissettiği bir şehir olması için çalışıyoruz. Kadın dostu kent hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.”

Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetlere Karşı Tavır

Kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarındaki artışa da değinen Tutdere, yaşananların toplumu derinden üzdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerini derin bir üzüntüyle takip ediyoruz. Bu olayların sona ermesi için mücadele ediyoruz. Adıyaman’da kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı bir ortam sağlamak için çabalıyoruz. Her zaman kadınlarımızın yanında, onlara zarar verenlerin karşısında olacağız.”

Kadın Dostu Kent İçin Çalışmalar Sürecek

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi’nin kadınlara yönelik projelerini artırarak sürdüreceğini belirtti. Kadınların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen çalışmalara hız verileceğini vurgulayan Tutdere, “Kadınlarımız için hem kırsalda hem şehir merkezinde güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı yaratmak en önemli önceliğimiz” dedi.

Kaynak : PHA