Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Başladı

Etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’un açılış konuşmalarıyla devam etti. Her iki konuşmacı da öğretmenlik mesleğinin kutsallığına vurgu yaparak, geleceğin inşasında öğretmenlerin üstlendiği hayati role dikkat çekti.

Prof. Dr. Murat Aydın, konuşmasında şunları söyledi:

“Öğretmenler, sadece bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda geleceğin mimarlarıdır. Eğitim alanında yenilikçi yaklaşımlarla donatılmış, liderlik becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmek için çalışıyoruz.”

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise konuşmasında, “Eğitim sistemimizin bel kemiği olan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünün gençlerini yarının liderleri olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir,” ifadelerini kullandı.

"Geleceğin Sınıflarında Öğretmenlik" Konferansı İlgi Gördü

Protokol konuşmalarının ardından, Doç. Dr. Nazife Karadağ “Geleceğin Sınıflarında Öğretmenlik: Öğretmen Liderliği” başlıklı konferansıyla katılımcılara seslendi. Karadağ, değişen eğitim ihtiyaçlarına uygun öğretmen liderliği kavramını detaylı bir şekilde anlatarak, gelecekte öğretmenlerin üstleneceği sorumluluklar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Katılımcılar, konferansı dikkatle dinledi.

Konservatuvardan Müzik Dinletisi Büyük Beğeni Topladı

Etkinlik, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karataş şefliğinde hazırladığı müzik dinletisiyle devam etti. Etkileyici performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan öğrenciler, alkışlarla ödüllendirildi.

Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi

Programın sonunda, katkılarından dolayı Doç. Dr. Nazife Karadağ ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karataş’a teşekkür belgeleri takdim edildi. Katılımcılar, etkinliği toplu fotoğraf çekimiyle tamamladı.

Eğitim Fakültesi’nden Teşekkür Mesajı

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Eğitim Fakültesi yönetimi, öğretmenlerin toplumsal kalkınmadaki önemine dikkat çekerek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte düzenlenen bu tür etkinliklerin eğitimdeki dayanışmayı güçlendirdiği vurgulandı.

Kaynak : PHA