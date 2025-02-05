Başkan Polat, mesajında 6 Şubat depremlerinin sadece bir yıkım olmadığını, aynı zamanda milletçe dayanışmanın ve fedakârlığın bir sınavı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04:17’de 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan bir yıkıma uyandı. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Elazığ'da büyük kayıplar yaşandı. Yaşanan bu deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Ancak hüznü ve acıyı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz."

"Bir Gecede Hayatlarımız Değişti, Dayanışma Unutulmayacak"

Depremin bıraktığı derin izleri unutmanın mümkün olmadığını ifade eden Başkan Polat, sürecin zorluklarına rağmen gösterilen birlik ve dayanışmanın toplum hafızasında yer edeceğini belirtti:

"İki yıl önce, bir gecede hayatlarımız değişti. 6 Şubat’ın bıraktığı izleri unutmak mümkün değil. Zor zamanlar geride kaldı ama acıları ve kayıpları unutamayız. Hepimiz için büyük bir sınav olan bu süreçte, millet olarak gösterilen dayanışma ve fedakârlık, her zaman hafızalarımızda kalacak."

"Destek Olan Herkese Minnettarız"

Deprem sürecinde toplumun her kesiminin dayanışma içinde hareket ettiğini belirten Polat, destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu süreçte yaşananlar, bize ülke olarak birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Elini uzatan, destek veren, birlikte hareket eden herkesin emeği çok değerli. Devletimizden ve aziz milletimizden Allah razı olsun."

"Adalı (HİNİÇ) Köyü Derneği Olarak Elimizi Taşın Altına Koymaya Devam Edeceğiz"

Depremzedeler için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Polat, dernek olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade etti:

"Adalı (HİNİÇ) Köyü Derneği olarak, sadece geçmişi hatırlamak için değil, geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek için buradayız. Deprem sürecinde yaptığımız insani yardımlarla, insanımızın yanında olduk ve bundan sonra da elimizden gelen her katkıyı sunmaya devam edeceğiz."

"Bir Daha Böyle Felaketler Yaşanmaması İçin Çalışacağız"

Başkan Polat, depremde hayatını kaybedenleri anarak böyle bir felaketin tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi:

"Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyoruz. Rabbimizden bir daha böyle acılar yaşanmamasını niyaz ediyoruz. Türkiye’mizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir gelecek için hep birlikte çalışacağız."

Kaynak : PHA