AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan kongre sonrası yayımladığı teşekkür mesajında 8. İl Kongresine katılımın oldukça yoğun olduğu bir günde şehrin tarihi bir güne, bir kez daha şahitlik ettiğini belirterek "AK Parti’mizin kongre süreçleri büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiğimiz adeta bayram havasında geçirdiğimiz süreçlerdir" dedi.

Başkan Kablan teşekkür mesajında mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle büyük bir katılım ve coşku içerisinde geçen 8. Olağan il Kongremiz partimiz, şehrimiz, hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, delegelerimizin desteğiyle şahsım ve yönetim kurulumuzla tekrar bu göreve layık görüldük. Kongre sürecimizde şahsıma yeniden İl Başkanlığı görevini tevdi eden ve telekonferansla kongremize bağlanan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ve yine bu süreçte desteklerini esirgemeyen; Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir’e, kongremize gelerek bizleri onurlandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na, Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin’e, Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörümüz Abdullah Ağralı’ya, Geçmiş Dönem Kalkınma Bakan Yardımcımız aynı zamanda il Koordinatörümüz Yusuf Coşkun başta olmak üzere MKYK üyelerimize, Bakan Yardımcılarımıza, Milletvekillerimize, Geçmiş Dönem Milletvekillerimize, İl Genel Meclis Başkanımıza, Kadın Kolları Başkanlığımıza, Gençlik Kolları Başkanlığımıza, İlçe Başkanlarımıza ve Belediye Başkanlarımıza, Belde Teşkilat Başkanlarımıza ve Belediye Başkanlarımıza, geçmiş dönem il ve ilçe başkalarımıza ve belediye başkanlarımıza, köy ve mahalle başkanlarımıza, delegelerimize, teşkilatımızın her kademesinde görev alan değerli yol arkadaşlarıma, , siyasi parti temsilcilerine, Adıyaman’ımızın istikametine fikirleriyle yön veren sivil toplum örgütlerimizin nadide kuruluşlarının temsilcilerine, yapıcı eleştirileri ile bizlere yol gösteren kıymetli basın mensuplarımıza, kongremizde güvenliğimiz için ter döken emniyet mensuplarımıza, bizler için her an hazır bekleyen sağlık personelimize, salonda nazik ev sahipliklerini esirgemeyen Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne ve Üniversite çalışanlarına, partimizin her bir emektarına şükranlarımızı sunuyoruz. Kongre takviminin başlamasından itibaren titiz bir çalışmayla bu süreci başarıyla yöneten ve en büyük teşekkürü hak eden Kongre Tertip Komisyonumuza gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Yine en büyük teşekkürü salonu doldurarak bizleri yalnız bırakmayan, bu coşkumuza, bu muhabbetimize, bu sevgimize ortak olan kıymetli hemşehrimize ediyor, kendilerinden Allah razı olsun"

Açıklamasının devamında saha çalışmalarını yeni yönetim ile birlikte daha dinamik hale getireceklerini belirten Başkan Kablan,"Yeni bir döneme başladığımız kongremiz ile birlikte, yönetim kurulumuz ve kongresini tamamladığımız tüm ilçelerimizle birlikte merkez ilçemizi evvela yeniden AK Parti belediyeciliğine geçmesi için gayret gösterecek tüm ilçe ve beldelerimiz ile Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla, daha ilerilere ulaştırma gayretinde olacağız. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her vatandaşımızın derdini kendi derdimiz bilip, her kesimi kucaklayan, kutuplaştırıcı değil birleştirici bir anlayışla Adıyaman’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyük kongreyle birlikte de yeni kadrolarla daha güçlü bir şekilde bu yürüyüşümüze Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Elbette bu kongremizle birlikte görev alan dava arkadaşlarımız bayrağı daha da yukarı taşımak için gece gündüz gayret göstereceklerinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Bu vesile ile kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Adıyaman teşkilatlarında görev almış tüm kardeşlerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olan büyüklerimize, kardeşlerimize Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Görevi devreden dava arkadaşlarıma partim adına teşekkür ediyor, bayrağı devralan tüm kardeşlerime Rabbimden birlik, beraberlik ve muvaffakiyetler diliyor, tüm yol arkadaşlarımı, hanım kardeşlerimi, genç kardeşlerimi ve AK Partimize gönül vermiş tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" şeklinde konuştu.



