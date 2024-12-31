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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında geçmiş dönemlerde Suriye'de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katılan DEAŞ terör örgütü S.E.Ş'nin Adıyaman'da olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.E.Ş., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan S.E.Ş., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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