Bayramda Trafikte Seferberlik

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, bayram döneminde trafiğin en yoğun zamanlarından biri yaşanacak. Bu süreçte:

17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personel, trafikte denetim için sahada olacak.

Toplamda 68 bin 829 kolluk personeli, ülkenin dört bir yanında görev yapacak.

3 bin "gizli yolcu", tarifeli otobüslerde sivil olarak seyahat ederek şoförlerin kurallara uyup uymadığını gözlemleyecek.

Yolculuk sonunda, gizli denetmenler kendilerini tanıtarak tespit ettikleri ihlaller doğrultusunda işlem yapılmasını sağlayacak.

Radar ve Hava Denetimleri de Devrede

Bakan Yerlikaya, 1485 mobil radar aracı ile aşırı hız denetimlerinin sürdürüleceğini ve 6 bin 339 saat boyunca havadan denetim yapılacağını söyledi. Ayrıca trafik şubelerindeki müfettiş ekiplerin terminallerde denetim yapacağı da aktarıldı.

Yaka Kameraları 111 Bine Çıkacak

Denetimlerin daha şeffaf ve güvenilir yürütülebilmesi adına yaka kamerası uygulamasının yaygınlaştırılacağını belirten Yerlikaya, “Şu an 42 bin 604 olan sayı, yıl sonuna kadar 111 bin 604’e çıkarılacak” dedi. Böylece vatandaşlarla polis arasındaki iletişim, tamamen kayıt altına alınacak.

Trafik Kültürü Eksikliği Vurgusu

Bakan Yerlikaya, kazaların temelinde yatan nedenin yol kalitesi değil, trafik kültürü eksikliği olduğunu vurguladı. “Avrupa’nın birçok ülkesinden daha kaliteli yollara sahibiz. Sorun, kural ihlallerinin yaygınlığı” diyerek, vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.

Kural İhlalleri ve Yeni Cezalar

Bakanlık verilerine göre; hız ihlalleri, kırmızı ışık ihlali, geçiş önceliğine uymama, hatalı sollama gibi nedenlerden dolayı sadece 2024'ün ilk 5 ayında 3,5 milyon işlem yapıldı. Bu ihlallerin en çok ölümlü kazalara yol açtığı belirtildi.

Ayrıca çakar lamba kullanımına yönelik denetimlerin sonuç verdiğini belirten Yerlikaya, yasa dışı çakar kullanımının yüzde 82 azaldığını söyledi. Yeni düzenlemeye göre:

İlk ihlalde 138 bin TL ceza ve 30 gün araç bağlama,

İkinci ihlalde 276 bin TL ceza ve 60 gün bağlama cezası uygulanıyor.

“Yolun Sonu Bayram Olsun”

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Yerlikaya, “Bayramda yolların kuralı var, kralı yok. Kurallara uyun, yolun sonu bayram olsun” ifadelerini kullandı. Hedeflerinin 2030 yılına kadar trafik kaynaklı ölümleri yarı yarıya azaltmak, 2050’de ise sıfır can kaybı olduğunu hatırlatarak, alınan her önlemin bu doğrultuda planlandığını vurguladı.

Kaynak : PHA