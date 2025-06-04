Bayram alışverişinin etkisiyle çarşıya yönelen binlerce vatandaş, araç ve yaya trafiğinde ciddi artışa neden olurken, trafik ekipleri özellikle Adıyaman'ın geleneksel çarşı bölgesi, Atatürk Caddesi, Karapınar çevresi ve mezarlık yollarında düzenleyici müdahalelerde bulundu. Görüntülerde, ekiplerin anlık yönlendirmelerle trafik akışını sağladığı, sürücülere kurallar konusunda uyarılarda bulunduğu, yayaların yoğunlukla kullandığı geçitlerde ise sivil trafik görevlilerinin güvenliği sağlamaya çalıştığı görülüyor.

Arife Günü Uyarısı: Asıl Yoğunluk Bugün ve Yarın

Emniyet yetkilileri, özellikle Arife günü öğleden sonra resmi tatilin başlamasıyla birlikte araç trafiğinin ciddi şekilde artacağını, bu nedenle sürücülerin sabırlı ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Mezarlık ziyaretlerinin de yoğunlaşması beklenirken, vatandaşlardan mezarlık alanlarında araçlarını gelişigüzel park etmemeleri, trafik akışını engellememeleri istendi.

Bayramda Hem Anma Hem Umut

Adıyaman’da bir yandan 6 Şubat depreminin izleri silinmeye çalışılırken, bir yandan da kentteki inşaat faaliyetleri ve çarşı hareketliliği dikkat çekiyor. Yıkım ve yapım faaliyetlerinin sürdüğü kentte, Kurban Bayramı bir yandan geçmişin acılarını anma, bir yandan da geleceğe dair umudu yeşertme sürecine dönüşüyor.

Trafik Şube Müdürü ve Ekipler Seferber Oldu

Trafik Şube Müdürü’nün bizzat sahada yönettiği çalışmalar, olası bir kaosun önüne geçilmesini sağlarken, ekiplerin koordineli müdahaleleri ve alan hakimiyetiyle Adıyaman’da bayram öncesi trafik büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Bayram boyunca da ekiplerin sahadaki varlığını sürdüreceği ve özellikle mezarlık servisleri, ana yollar ve alışveriş merkezleri çevresinde kontrollerin artırılacağı bildirildi.

Vatandaşlara Çağrı: Kurallara Uyalım, Bayram Tadında Geçsin

Emniyet yetkilileri, hem sürücülerin hem de yayaların trafik kurallarına azami özen göstermesini, sabır ve dikkatle hareket etmelerini istedi. Yetkililer, “Kurban Bayramı'nın bayram tadında geçmesi hepimizin elinde. Kurallara uyalım, güvenliği birlikte sağlayalım” mesajını verdi.

Kaynak : PHA