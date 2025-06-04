Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla halk sağlığı açısından önemli uyarılarda bulundu.

Özellikle kurbanlık hayvanlarla temas ve kurban eti tüketiminin bazı zoonotik hastalıklara maruz kalma riskini artırdığını belirten Şirik, bayram süresince hijyen kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Zoonotik Hastalıklara Karşı Dikkatli Olunmalı”

Kurban Bayramı’nda hayvanların nakli, kesimi ve tüketimi sırasında gerekli önlemlerin alınmasının toplum sağlığı açısından kritik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Şirik, özellikle kist hidatik, şarbon, bruselloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), tüberküloz, toksoplazmoz ve teniyoz gibi hastalıkların risk oluşturduğunu belirtti.

Kist Hidatik Hastalığına Karşı Önlemler

Kist hidatik, insanlarda ciddi sorunlar teşkil ettiğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Şirik,”Bayram sürecinde dikkat edilmesi gereken hastalıklardan biri olan kist hidatik, insanlarda karaciğer, akciğer, dalak ve beyin gibi iç organlarda kistler oluşturarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hastalık, özellikle köpekler aracılığıyla insanlara bulaşmakta olup, hasta hayvanların kistli sakatatlarının pişirilmeden köpeklere yedirilmesi sonucu döngü devam ediyor. Bu nedenle, kistli organların köpeklere verilmemesi ve derin çukurlara gömülmesi büyük önem taşıyor.”şeklinde konuştu.

“Kesim Hijyenine ve Koruyucu Önlemlere Dikkat”

Prof. Dr. Mehmet Şirik, kurban kesim işleminin belediyelerin belirlediği kesim alanlarında veya mezbahalarda yapılmasının gerekliliğini vurgularken, şu noktalara dikkat edilmesini tavsiye etti:

•⁠ ⁠Kurbanlık hayvanın mutlaka veteriner kontrolünden geçmiş ve sağlıklı olması

•⁠ ⁠Kesimin hijyenik alanlarda, uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi

•⁠ ⁠Hastalıklı organların gelişigüzel ortalığa atılmaması, uygun şekilde bertaraf edilmesi

•⁠ ⁠Kasapların ve kurban sahiplerinin çıplak elle hayvan kanı ve dokularına temas etmemesi, önlük ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanması

“Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Riskine Karşı Uyarı”

Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesi, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının yaygın görüldüğü dönemlere rastlaması nedeniyle ek önlemler alınmasını gerektiriyor. Hastalığın belirti göstermeden hayvanlardan insanlara bulaşabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Şirik, kan, idrar ve vücut sıvılarına doğrudan temas edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : PHA