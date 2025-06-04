“Kurban, Gösterişten Uzak Bir Teslimiyetin İfadesidir”

Mesajında kurban ibadetinin İbrahimî bir idrakin ve İsmailce bir teslimiyetin sembolü olduğunu belirten Zenginoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kurban ibadetinin sadece etten ve kandan ibaret olmadığı, aksine Allah için yapılan ‘gösterişten’ uzak amel ve ibadeti temsil ettiği bu vesile ile vurgulanmalıdır.”

“Kurban Bayramı Her Coğrafyada Aynı Anlamı Taşımıyor”

Zenginoğlu, mesajının devamında İslam dünyasında birçok bölgenin Kurban Bayramı’nı bayram gibi karşılayamadığına işaret ederek şunları söyledi:

“Lakin bütün İslam dünyası için Kurban Bayramı’nın aynı anlamı ifade ediyor olduğu büyük bir soru işareti olarak var olmaya devam etmektedir. Zira kıtlık ve açlıkla yüzleşen birçok İslam ülkesi için Kurban bir bayram olarak gelmemektedir.”

“Filistin’de Açlık Ölümlerinin Artmasından Endişe Ediliyor”

İslam dünyasının acı gerçeklerine dikkat çeken Doç. Dr. Zenginoğlu, başta Gazze olmak üzere birçok mazlum coğrafyada insani krizin derinleştiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“2025 yılı itibariyle Filistin’de insanlar açlıkla boğuşmaktadırlar ve birçok öngörüye göre, açlık dolayısıyla ölümlerin sayısının artması beklenmektedir. Doğu Türkistan’da, Yemen’de, Myanmar’da, Filistin’de yaşayan Müslümanların dini hakları bir yana yaşama özgürlükleri bile baskı ve zor yolları ile ellerinden alınmaktadır.”

“Bayram, Farkındalık ve Dayanışma Bilinciyle Yaşanmalı”

Zenginoğlu, mesajını şu temennilerle tamamladı:

“Böylesi bir tablo içerisinde Allah’a daha fazla yaklaşmayı ifade eden Kurban Bayramı’nın farklı bir şuurla yaşanması gerektiği düşünülmektedir. Bütün bu gerçekliğin farkında olarak, başta Türk-İslam dünyası olmak üzere bütün İslam coğrafyasının Kurban Bayramı’nı tebrik eder, hayra vesile olmasını temenni ederim.”

Kaynak : PHA