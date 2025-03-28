“Adıyaman Bizim Hayatımız”

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun ve Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin'in eşlik ettiği ve Adıyaman’a sorunları yerinde tespit etmek üzere sık sık geldiğini belirten Aydın, “Adıyaman benim hayatım. Adıyaman gerçekten hepimizin de sevdası. Bizim işimiz, aşkımız, kavgamızın şehri, kavga verdiğimiz bir şehir. Geleceği için, daha iyi hizmetler, daha iyi yatırımlar olması için kavgasını verdiğimiz bir şehir. Bu vesileyle bugün yine bir hemhal olduk. Şimdi de az önce pazar esnafını gezdik. Şimdi sizlerle birlikteyiz.” ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özel’in Boykot Listesi Eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listelerine tepki gösteren Aydın, bu tür çağrıların ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Gerçekten bazen insanlar siyaset üretemeyeceği, politika geliştiremeyeceği adeta bir acziyetin içerisine giriyor. İktidara muhalefet etmenin ülkeye veya millete muhalefet etmek olmadığını bilmeleri gerekiyor. Bir ana muhalefet liderinin kendi milli ve yerli firmalarına karşı boykot çağrısı yapması, ekonomimizi sekteye uğratması acı veren bir hadise. Bunun izahı mümkün değil.

Yıllardır Filistin’de Gazze’deki zulme karşı İsrail menşeli ürünlere boykot çağrısı yapmayan bir muhalefet lideri, bugün yerli ve milli firmalara karşı boykot çağrısı yapıyor. Bu gerçekten akıl tutulmasıdır. Türkiye’de hiç kimse hukuktan üstün değildir. Herkes mahkemelerin kararına saygı duymak zorundadır. Yargı sürecini sabote edecek bu tür girişimleri kabul etmek mümkün değildir.”

“Milletin Yanında Olmak Zorundasınız”

Ahmet Aydın, CHP’yi ülkenin çıkarlarını göz ardı etmekle suçlayarak, muhalefetin yurt dışından destek aradığı yönündeki eleştirilerini de dile getirdi:

“Bu ülkenin ana muhalefet partisi olarak siz de bu ülkenin vatandaşısınız. Kalkıp da bu ülkeyi kime şikayet ediyorsunuz? Avrupa’nın, dünyanın Türkiye’ye bakış açısı ortada. Siz bu milletin yanında yer almak zorundasınız. Millete rağmen yapılan siyasetin millet karşısında bir teveccühü olmaz.

Milli ve yerli duruşu ortaya koymak zorundasınız. Toplumsal meselelerde, dış politika gibi milli meselelerde bu milletle beraber hareket etmek zorundayız. Herkesin mutlaka makul bir surette hareket etmesi gerektiğine inanıyorum.”

Aydın’ın açıklamaları, boykot çağrısına yönelik eleştirilerin yanı sıra Adıyaman’daki toparlanma sürecine yönelik temaslarını da içerdi. Ziyaretin ardından Aydın, kentteki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak : PHA