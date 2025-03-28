“Ekonomi Büyük Bir Saldırı Altında”

Ali Babacan, konuşmasında ekonominin mevcut durumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasimiz büyük bir saldırı altında. Hukuk ve adalet de büyük bir saldırı altında. Dolayısıyla ekonomi de şu anda büyük bir saldırı altında ve bu saldırıda kullanılan mühimmat da sis bombasıdır. Sayın Erdoğan, ekonominin ortasına bıraktığı büyük bir sis bombasıdır. Bu sis ortada olduğu sürece ekonomi canlanmaz, ekonomi hızlanmaz, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözmesi mümkün olmaz.”

Babacan, sorunların çözümü için hukuk, adalet ve şeffaflığın sağlanması gerektiğini vurguladı. “Sisi dağıtmanın yolu da nedir; hukuktur, adalettir, şeffaflıktır ve gerçekten Türkiye’yi demokrat bir zihinle yönetmektir. Bunlar yapamadı ama inşallah gün gelecek Türkiye’de bunlar olacak ve büyük ve güzel ülkemizden, Türkiye’mizden asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Rahat olalım ama rehavet içinde olmayalım, demokrasi mücadelesinden de asla vazgeçmeyelim.” dedi.

Medya Özgürlüğüne Sert Eleştiri: “Bu Korkuyla Yayın Yapan Basına Özgür Basın Diyemezsiniz”

Ali Babacan, konuşmasının bir bölümünde basın özgürlüğü konusuna da değindi. Türkiye’de basın kuruluşlarının korku atmosferi altında faaliyet gösterdiğini belirten Babacan, şunları kaydetti:

“Özgür basın nasıl olacak? Bundan sonraki tehdit para, kapatma cezası değil. ‘Tekrar ederseniz lisansınızı iptal ederim’ diyor. Bütün bu kanallarda çalışan genel yayın yönetmeninden muhabirine kadar ‘aman dikkat edelim, susalım, Erdoğan’ın kafasını bozmayalım’ korkusuyla yayın yapacaklar. Bu korkuyla yayın yapan basına özgür basın diyemezsiniz ki.”

Babacan, gerçek medya ve bağımsız haberciliğin önemine vurgu yaparak, “Her basın kuruluşunda kendinize güzellemeler yapan, patlamış ekonomiyi, yere vuran ekonomiyi güzel gösteren medya gerçek medya değildir ki, o medya vatandaşa doğru bilgi veremez. Hükümeti sürekli alkışlayan medyadan yeterince var zaten, yetmiyor mu ya? Daha ne istiyorsunuz? Sebep korku. İktidarı kaybetme korkusu. Çünkü başarı üretilmiyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA