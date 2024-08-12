Bakan Şimşek, mükelleflere kolaylık sağlayacak bir dizi uygulamanın devreye alınacağını duyurarak; “Bildirim yükümlülüklerinin azaltılması, kayıt dışıyla mücadelenin artırılması ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alıyoruz.” dedi.

Bakan Şimşek, mükelleflerin yükümlülüklerini ve maliyetlerini azaltmaya yönelik elektronik uygulamaları yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirterek, “Bürokratik süreçleri kolaylaştıracak bu uygulamalarla vergiye gönüllü uyumu destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA