Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, 6 Şubat depreminin ardından iktidarın vatandaşlarla ‘topla oynar gibi oynadığını’ belirterek sert bir açıklama yaptı. Öcal, iktidarı, özellikle orta hasarlı binalarla ilgili belirsizlikler ve tutarsızlıklar nedeniyle eleştirdi. Öcal, “Bir yılda teslim edeceğim dediği evleri hala teslim etmediği gibi, ağır, orta, az hasar kavramları ile ilgili belirsizliği hala gideremedi.” diyerek iktidara yüklendi.

Öcal, orta hasarlı olarak belirtilen binalara ilişkin yaşanan sürecin de kafa karışıklığı yarattığını vurgulayarak şunları söyledi: ‘İktidar, orta hasarlı binalara önce güçlendirme yapılabileceğini söyledi, sonra yıkılacak dedi, bir süre sonra da üniversiteden rapor alınırsa güçlendirme yapılabileceğini söyledi. Birçok vatandaş binaları ile ilgili olumlu rapor alarak gerekli iyileştirmeyi yaptı ve evine taşındı. Tabi bu iyileştirme, yüklü bir masraf sonucu gerçekleşti.’

'Vatandaşa ucu açık bir mahkeme ve yeniden masraf kapısı açıldı'

Yakın zamanda Adıyaman’a gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum’un orta hasarlı binaların yıkılacağını söylemesi üzerine de açıklama yapan Öcal; ‘Yakın zamanda ilimize gelen kuralsız bakan Kurum tekrardan orta hasarlı binaların yıkılacağını söyleyince kraldan çok kralcı yöneticiler hemen muhtarlara tebligat göndermeye başladı. Büyük masraflar yaparak evine taşınan vatandaşlar şaşkınlık içinde. Başvurduğu yetkililer ise gidin mahkemeye verin diyerek, 3 gün süreniz var yoksa yıkacağız deyince vatandaşa ucu açık bir mahkeme ve yeniden masraf kapısı açıldı’ dedi.

Öcal konuşmasının devamında; ’Eğer orta hasarlı evleri yıkacak idiyseniz neden vatandaşa masraf ettirdiniz. Neden tebligatlarınızı bugüne kadar iletmediniz ve yıkıma başladınız neden mahkeme yolu için 3 gün süre vermediniz. Kuralsız, bilgisiz, ben ettim oldu anlayışındaki iktidar yeter artık vatandaşla oynamayın’ İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA