Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında araçlar ve sürücüler denetlendi. Yapılan kontrollerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edilirken, iki araç trafikten men edildi. Denetimler kapsamında sürücülere ve araç sahiplerine toplam 86 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Mahallesi’nde gerçekleştirilen uygulamaya 6 personel ve 3 ekip aracı katıldı. Uygulama boyunca araçlar durdurularak sürücülerin evrakları ve araçların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlerde çeşitli trafik kurallarının ihlal edildiği belirlenirken, mevzuata aykırı durumları bulunan iki otomobil trafikten men edildi.

Yapılan işlemler sonucunda sürücülere ve araç sahiplerine toplam 86 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

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