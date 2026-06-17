Besni ilçesinde 6 gün önce Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un cansız bedenine arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıldı. Otopsi işlemlerinin ardından genç, memleketi Taşlıyazı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 11 Haziran tarihinde Göksu Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre akrabalarının nikah merasiminin ardından piknik yapmak için bölgeye giden Vakıf Aksu, Hasan Gülüsarı, Ali Yıldız ve İsa Özkul serinlemek amacıyla suya girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan 4 kişiden Vakıf Aksu, Hasan Gülüsarı ve Ali Yıldız çevrede bulunanların yardımıyla kurtarılırken, İsa Özkul suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Adıyaman'daki ekiplerin yanı sıra Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma timleri ve farklı illerden gelen ekipler de çalışmalara destek verdi.

Günlerdir sürdürülen su üstü ve su altı arama faaliyetleri sonucunda Malatya Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından İsa Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılan cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. İsa Özkul için Mustafa Baba Camii'nde cenaze namazı kılındı. Genç, daha sonra Taşlıyazı köyünde toprağa verildi.

Adıyamanlılar Net olarak Besni ve ilçelerimizde yaşanan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.

Kaynak : PERRE