Adıyaman'ın Besni ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Üniversite hayali kuran binlerce aday sınav merkezlerine akın ederken, aileler de okul çevrelerinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. İlçe genelinde sınavların sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirler alınırken, görevliler adayların sınav salonlarına girişlerini kontrollü şekilde sağladı. ÖSYM verilerine göre Besni'de YKS'nin üç oturumunda toplam 4 bin 970 aday sınava katılırken, sınavlar 28 farklı binada gerçekleştirildi.

Sınav öncesinde okul çevrelerinde hareketlilik yaşanırken, adaylar kimlik ve sınav giriş belgeleriyle salonlara yöneldi. Veliler ise çocuklarının sınavdan çıkmasını beklemek üzere okul çevrelerinde toplandı.

ÖSYM Besni Sınav Koordinatörlüğü'nden alınan bilgiye göre ilçede YKS'nin üç oturumunda toplam 4 bin 970 aday sınava girdi. Sınav organizasyonu 28 binada gerçekleştirildi.

Öte yandan Besni Belediyesi ekipleri tarafından sınav sabahı adaylara simit ve su ikramında bulunuldu. Üniversite hedefiyle sınava giren öğrenciler, AYT oturumunda başarılı olabilmek için ter döktü.