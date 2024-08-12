Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, İl Özel İdaresi’nin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik alt ve üst yapı hizmetlerinin ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Özel İdare’nin il genelinde köylerde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların geldiği aşama, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ile geleceğe yönelik atılması gereken adımlar değerlendirildi.Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürleri katıldı.

Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal alt yapıya yönelik hizmetleri ve ildeki yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri daha üst noktalara çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak : PHA