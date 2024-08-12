Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinesinde 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERAĞ-5” operasyonunda, “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik 54 şüpheli yakalandı. Operasyonda 20 şüpheli tutuklanırken, 24 şüpheli hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Aydın, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Ağrı, Düzce, Afyonkarahisar ve Şırnak’ta gerçekleştirildi.

Aydın Merkezli Operasyonda: Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Aydın merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda; yurt dışı kaynaklı bahis ve online kumar siteleri üzerinden bahis ve kumar oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli yakalandı. 14 şüpheli tutuklanırken, 18’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Merkezli Operasyonda: Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Adana, Antalya, İstanbul, Çanakkale, Mersin ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda; internet ortamında vatandaşların kişisel verilerini sorgu paneli üzerinden ücret karşılığında sorgulanmasına imkân sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. 6’sı da tutuklandı.

Tekirdağ Merkezli Operasyonda: Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya uygulamaları üzerinden ‘Maliye Bakanlığı aile yardımı dağıtıyor” vaadiyle vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. 6’sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı.

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele konusunda kararlı olunduğunu ve “Siber Vatan”da sanal devriyelerinin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA