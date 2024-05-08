Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmeye devam ederken, bakanlık yılsonuna kadar da 200 bin konutu tamamlayarak vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin izleri siliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, depremlerin hasar verdiği 18 ilde ilk günden itibaren çalışmalarına başlayan Bakanlık, şehirlerin inşa ve ihyası için gece gündüz demeden mesaisine devam ediyor.

Bin 240 şantiyede 110 bin kişilik ekiple çalışmalarını sürdüren Bakanlık, yapımını bir yıl gibi kısa sürede tamamladığı konutları da etaplar halinde hak sahiplerine teslim ediyor.

Depremin ilk yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Mehmet Özhaseki’nin katıldığı törenle ilk anahtar teslimi gerçekleştirilen kalıcı konutlardan bugüne kadar Adana’da 2 bin 316, Adıyaman’da 8 bin 216, Diyarbakır’da 4 bin 415, Elazığ’da 3 bin 93, Gaziantep’te 14 bin 710, Hatay’da 10 bin 889, Kahramanmaraş’ta 17 bin 592, Kilis’te 1.494, Malatya’da 7 bin 881, Osmaniye’de 3 bin 572 ve Şanlıurfa’da da 2 bin 446 olmak üzere toplam 76 bin 624’ü hak sahiplerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bölgenin hızla ayağa kaldırılması için çalışan Bakanlık, bu yılsonuna kadar teslimi planlanan 200 bin kalıcı konut ile gelecek yıl verilmesi planlanan 396 bin 220 kalıcı konutun inşasına da yaz kış, yağmur çamur demeden aralıksız devam ediyor.

“HER AY 10-20 BİN KONUT TESLİM EDECEĞİZ”

Deprem konutlarının inşasının gece gündüz demeden sürdüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde işlerin yolunda gittiğini ifade ederek, "Bin 240 şantiyemizde 110 bin kişi çalışıyor. 76 bin kalıcı konutu söz verdiğimiz gibi bir yılda tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik, teslim etmeye devam edeceğiz. Yılsonuna kadar da 200 bin konutu tamamlayarak vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturacağız.” diye konuştu.