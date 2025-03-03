Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kentsel dönüşüm, yapı denetimi ve depremzedelere yönelik yapılan çalışmaların hız kesmeden sürdüğü vurgulandı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek bölgelerde dönüşüm projelerine hız verildiği kaydedildi.

Türkiye Genelinde 2 Milyon 317 Bin Konut Dönüştürüldü

Bakan Kurum, Türkiye’nin aktif deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek, bugüne kadar 2 milyon 317 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiğini ifade etti. Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Türkiye’de 7,5 milyon bağımsız birim risk altında, 2 milyon bağımsız birim ise acil dönüşüme tabi tutulmalı.

238 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam ediyor.

Yapı denetimi kapsamında bugüne kadar 1 milyon 114 bin 129 bina incelendi, 515 bin binanın denetimi ise sürüyor.

Van (2011), Elazığ-Sivrice (2020) ve İzmir-Seferihisar (2020) depremlerinde yapı denetimi olan binalarda yıkım yaşanmadı.

Bu veriler, yeni yapı denetim sisteminin etkinliği ve kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İstanbul’da 1,5 Milyon Yapı Risk Altında, 600 Bin Bina Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

İstanbul’un Türkiye’deki en riskli şehirlerden biri olduğu vurgulanırken, Bakanlık şu kritik verileri paylaştı:

7,5 milyon yapının bulunduğu İstanbul’da 1,5 milyon yapı risk altında.

600 bin bina her an çökme tehlikesi taşıyor.

Şu ana kadar 923 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı, 134 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor.

Bakanlık, İstanbul’daki kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması için önemli desteklerin sağlandığını da açıkladı:

Ev ve iş yerlerini dönüştürmek isteyenlere 100 bin TL taşınma yardımı, 700 bin TL hibe ve 2 yıl geri ödemesiz 700 bin TL kredi sağlanıyor.

Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında ise 700 bin TL hibe desteği sunuluyor.

İstanbul’da 15 bin ev ve iş yerinin dönüşümü bu kampanya kapsamında sürüyor.

TOKİ ve Emlak Konut’un yürüttüğü bu projelerle, İstanbul’un deprem riskine karşı daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Deprem Bölgesinde 201 Bin 580 Konut Teslim Edildi, Yıl Sonuna Kadar 452 Bin Konut Teslim Edilecek

Bakanlık, 11 ilde depremin yaralarını sarmak için başlatılan yeniden inşa çalışmalarına ilişkin son durumu da paylaştı. Buna göre:

Deprem bölgesinde bugüne kadar 201 bin 580 ev, iş yeri ve köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

Yıl sonuna kadar toplam 452 bin 983 konut, iş yeri ve köy evi tamamlanarak teslim edilecek.

Depremden etkilenen 18 ilde yerinde dönüşüm kapsamında evlerini yenilemek isteyen vatandaşlara 750 bin TL hibe, 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 750 bin TL kredi sağlanıyor.

Bugüne kadar Yerinde Dönüşüm kapsamında 24 milyar TL kaynak aktarıldı, 59 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci başladı.

Deprem bölgelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle, afet sonrası kalıcı çözümler üretilerek güvenli şehirler inşa edilmesi amaçlanıyor.

Yeni Sosyal Konut Kampanyası Geliyor

TOKİ, bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ederek 5 milyon vatandaşı güvenli konutlara kavuşturdu. Şu anda 81 ilde 312 bin sosyal konutun inşaatı devam ediyor.

Bakanlık, 2025 yılı sonunda yeni bir sosyal konut kampanyası daha başlatılacağını duyurdu. Bu kampanya ile daha fazla dar gelirli vatandaşın uygun koşullarda konut sahibi olması sağlanacak.

"Depremle Mücadele Bir Milli Güvenlik Meselesidir"

Bakan Kurum’un açıklamalarında dikkat çeken en önemli vurgulardan biri de depreme karşı mücadelenin bir "milli güvenlik meselesi" olarak ele alınması gerektiği oldu.

"Hep söylüyoruz: Depremle mücadele bir milli güvenlik meselesi. Ve biliyoruz ki bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm. Vatandaşımızla el ele vererek bugüne kadar yaptığımız sosyal konutlarla 15 milyon insanımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Ama yetmez! Tüm şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız."

Bakanlığın yeni sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm destekleri ve yapı denetimi çalışmalarıyla Türkiye’yi afetlere karşı daha güçlü hale getirmeye devam edeceği belirtiliyor.

Türkiye Depreme Hazırlanıyor mu?

Bakan Kurum’un 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin deprem riskine karşı büyük çaplı bir dönüşüm içinde olduğunu gösteriyor.

2,3 milyon konutun dönüşümü tamamlandı, 238 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor.

İstanbul’da 1,5 milyon yapı risk altında, 600 bin bina çökme tehlikesi taşıyor.

Deprem bölgesinde 452 bin konut yıl sonuna kadar teslim edilecek.

TOKİ ve Emlak Konut, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle sürece destek veriyor.

Ancak, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları, kentsel dönüşüm sürecinin daha şeffaf ve daha hızlı olması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, imar affı uygulamalarının Türkiye’de yapı güvenliğini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Türkiye, deprem gerçeğiyle yaşamaya alışmalı ve bu doğrultuda önlemlerini sürekli güncelleyerek hayata geçirmelidir. Yapı denetimlerinin sıkılaştırılması, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması ve halkın bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Depremle mücadelede tek çare olarak gösterilen kentsel dönüşüm, devletin ve vatandaşın birlikte yürütmesi gereken uzun soluklu bir süreç olarak devam ediyor.

Kaynak : PHA