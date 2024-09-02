Bakan Işıkhan, son iki ayda belediyelerin SGK borcunun 96 milyar liradan 120 milyar liraya yükseldiğine dikkat çekerek, belediyelerin bu borç sarmalından çıkmaları gerektiğini ifade etti.

"Belediyelerin Borçları Hızla Artıyor"

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarının katlanarak arttığını vurguladı. Işıkhan, "Borçları hızla artıyor. Buradan onlara da son uyarımı yapmış olayım. Bu borç sarmalından belediyelerin çıkması lazım. Kimse kusura bakmasın, SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz," dedi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi En Borçlu Belediye"

Bakan Işıkhan, konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcuna da değindi. İzmır'in SGK'ya en borçlu belediye konumuna geldiğini belirten Işıkhan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu, son 5 yılda 885 kat artmış. Son birkaç ayda borç 5,3 milyardan 7,8 milyara yükselerek SGK'ya en borçlu belediye durumuna geldi," ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın ve Emeklilerimizin Geleceğini Riske Atamayız"

Bakan Işıkhan, SGK'nın aktüeryal dengesi ve sistemin sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yaparak, belediyelerin borçlarını ödememesi durumunda bu borçların daha da artabileceğini belirtti. "İstanbul, Ankara, İzmir gibi; CHP'li belediyelerin çoğu bu durumda. Ve iki ayda 96 milyardan 120 milyara çıkan borç, buna müdahale edilmezse 200 milyara da, 300 milyara da çıkacak. Çocuklarımızın, emeklilerimizin geleceğini riske atamayız. SGK olarak aktüeryal dengeyi ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız," dedi.

"Belediyelerin Borçlarını Tahsil Etmek Zorundayız"

Bakan Işıkhan, belediyelere yaptığı uyarıyı tekrarlayarak, SGK olarak borçların tahsil edileceğini ve bu konuda kararlı olduklarını ifade etti. Belediyelerin SGK'ya olan borçlarını ödememeleri durumunda yasal yollarla tahsilat yapacaklarını belirten Işıkhan, "Belediyeler borçlarını ödesin yoksa biz yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA