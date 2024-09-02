Kocaman, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Latif Kocaman’ın vefatı, Gölbaşı ilçesinde büyük bir üzüntüye yol açtı. Öne çıkan taziye mesajları arasında Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, STK temsilcileri ve esnaflar yer aldı. Sosyal medya üzerinden yayımlanan mesajlarda, Kocaman’ın ölümü dolayısıyla derin üzüntü ifadeleri paylaşıldı ve ailesine başsağlığı dilendi. Kocaman’ın vefatı, hem ilçede hem de esnaf camiasında büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA