Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kılıç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Merdan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Olayın ardından polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Merdan Kılıç'ın 2014 yılında da yüksekten düşme sonucu yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak : PHA