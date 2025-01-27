"Ülkenin Bilirkişisi Pozları Verdi"

Bahçeli, İmamoğlu’nun basın toplantısında yaptığı açıklamaları eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ülkenin bilirkişisi pozları vererek Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere yargıya, siyasete ve birçok kişi ve kuruma ölçüsüz ve sorumsuzca ifadelerde bulunmuştur. Görev ve yetki alanına girmeyen konularda talihsiz ve temelsiz değerlendirmelerle havanda su dövmüştür. Klasik bir İmamoğlu tablosuyla karşı karşıyayız; sorumluluklarını yerine getiremeyen bir başkan, İstanbul’u zor dönemlerde yüzüstü bırakmanın nedenlerini açıklayacak cesareti dahi gösterememektedir."

"Cumhurbaşkanımızı Sorgulamak Hazımsızlıktır"

Bahçeli, İmamoğlu’nun açıklamalarını “anti-demokrat bir zihniyetin yansıması” olarak nitelendirerek şu sözlere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve ne rejim ne de sistem sorunu vardır. Milletimizin iradesiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yüzde 52 oyla seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızı sorgulamak, anti-demokrat bir zihniyetin hazımsızlığını ortaya koymaktadır."

Bahçeli, İmamoğlu’nun hukuki sıkıntılar içerisinde olduğunu belirterek, bağımsız yargının hem İmamoğlu’nun hem de çevresindeki kişilerin hukuki durumlarını yakından takip ettiğini vurguladı.

"Kendine Güveniyorsa, Cumhurbaşkanı Adayı Olsun"

Bahçeli, İmamoğlu’na doğrudan bir çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi ayağa kaldıracak gücü kendinde görüyor ve özgüvenli bir lider profilini kendisine yakıştırıyorsa, görevlerinden istifa ederek sade bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yüz bin imza toplamayı deneyebilir. Eğer bu kadar cesaretliyse, CHP’den, İBB’den ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’ndan istifa ederek bu süreçte adil bir yarışın öncüsü olabilir."

Bahçeli, bu adımın İmamoğlu’nun siyaset kültürünü dönüştürme iddiasını kanıtlaması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

"Belediye Kaynaklarını Bırak, Sade Vatandaş Olarak Yarış"

MHP lideri, İmamoğlu’nun belediye kaynaklarını kullanarak avantaj sağladığını öne sürerek şöyle devam etti:

"Belediye başkanlığı zırhını çıkardığı andan itibaren, adil bir yarış için tüm rakipleriyle eşit şartlarda mücadele edebilir. Eğer gerçekten siyasete olan güven eksikliğinden söz ediyorsa, belediye başkanlığı imkanlarını bırakarak sade bir vatandaş olarak seçim yarışına katılmayı düşünmeli ve bu cesur kararı almalıdır."

"Siyasi Etik İçin Tarihi Bir Fırsat"

Bahçeli, İmamoğlu’nun böyle bir adım atması halinde hem siyasi etik açısından örnek teşkil edeceğini hem de Türkiye’nin siyaset kültürünü dönüştürmek adına tarihi bir fırsat yaratacağını savundu. Ayrıca, İmamoğlu’nun bu kararı alması durumunda kimlerin yanında kalacağının da netleşeceğini belirtti.

Bahçeli’nin Sorusu: "Sözünüzün Gereğini Yapacak mısınız?"

Son olarak, Bahçeli şu soruyu yöneltti:

"‘Türkiye’yi ayağa kaldırırım’ diyorsunuz. Bu sözünüzün gereğini, görevlerinizi bırakarak ve sade bir vatandaş olarak yarışa girerek yerine getirecek misiniz? Cesur bir karar alarak adil bir yarış ortamı oluşturmayı planlıyor musunuz?"

Kaynak : PHA