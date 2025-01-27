MHRS Üzerinden Sevklere Özel İndirim

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, aile hekimlerinin MHRS sistemi üzerinden hastanelere yönlendirme yapabilmesi için yeni bir uygulamanın başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aile hekimlerimiz tarafından muayene edilip hastanelerimizde ilgili bölümlere MHRS sistemi üzerinden yönlendirilen vatandaşlarımızdan katılım payı yüzde 50 indirimli olarak alınacaktır. Ancak MHRS sistemi dışında herhangi bir kağıda yazılarak yapılan sevklerde bu indirim uygulanamayacaktır."

Dijital Entegrasyon Şartı

Sağlık Bakanlığı, indirim sisteminin MHRS’ye dijital entegrasyonla çalıştığını ve bu nedenle sadece dijital olarak yapılan sevklerin kapsama alındığını vurguladı. Ayrıca aile hekimleri için MHRS üzerinden hastanelere randevu alabilme imkânı sunulduğu belirtildi.

Randevu Kotası Artırılabilecek

Açıklamada, aile hekimlerine tanımlı olan MHRS randevu kotasının mevcut durumda yüzde 10 olduğu ifade edildi. Vatandaşların başvuru yoğunluğuna göre, bu kotanın kademeli olarak artırılabileceği bildirildi. Bakanlık, düzenlemenin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

Düzenleme Ne Sağlayacak?

Bu yeni düzenlemeyle:

Hastaların mali yükü azalacak: MHRS üzerinden yapılan sevklerde muayene katılım payı yarı yarıya düşecek.

Dijital sistem kullanımı artacak: Sevklerin MHRS üzerinden yapılması şartı, dijital sağlık sistemlerinin kullanımını yaygınlaştıracak.

Hekim-hasta koordinasyonu iyileşecek: Aile hekimleri ve hastaneler arasında daha etkili bir sevk sistemi oluşturulacak.

Hastalar için Önemli Avantajlar

Bu uygulama, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha uygun maliyetlerle ulaşmasını sağlayarak hem aile hekimlerinin hem de hastanelerin daha etkin çalışmasına katkıda bulunacak. Sağlık Bakanlığı, uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde faydalanabileceğini belirtiyor.

Vatandaşlar, indirimli muayene katılım payı uygulamasından yararlanmak için aile hekimlerinden MHRS sistemi üzerinden sevk almayı tercih etmeliler.

Kaynak : PHA