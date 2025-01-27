Erdoğan: "Sanal Kumarın Kökünü Kazıyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, dijitalleşme ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla artan sanal kumar ve bahis sorununa değindi. Erdoğan, bu sorunun gençlerin hayatını olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan, huzurunu kaçıran, hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyıncaya kadar durmayacağız."

Babacan’dan Eleştiri: "Lisans Verdiğiniz Siteleri de Hatırlayın"

Erdoğan’ın açıklamalarına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan dikkat çekici bir tepki geldi. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sanal kumarın üzerine mi gidiyorsunuz? Kendi elinizle lisans verip bu işten para kazandırdığınız kankalarınızı ve onların sitelerini de unutmayın."

Babacan’ın bu çıkışı, hükümetin geçmişte sanal bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlemelerine işaret ettiği şeklinde yorumlandı.

Sanal Kumar Sorunu Gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, sanal kumar ve bahis sektörünün gençler üzerindeki etkileriyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. DEVA Partisi liderinin eleştirisi ise, bu alandaki düzenlemelerde şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliğini sorgulayan bir çıkış olarak değerlendirildi.

Muhalefetin Vurgusu: "Hükümetin Rolü Sorgulanmalı"

Muhalefet liderleri, sanal kumar sorunuyla ilgili olarak yalnızca bireylerin değil, bu sektörle bağlantılı olan düzenleyici kurumlar ve devlet politikalarının da masaya yatırılması gerektiğini savunuyor. Babacan’ın çıkışı, bu eleştirilerin bir devamı olarak dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve Babacan’ın tepkisi, sanal kumar konusunun siyasi gündemdeki yerini sağlamlaştırırken, konunun ilerleyen süreçte daha geniş çapta tartışılması bekleniyor.

Kaynak : PHA