Samsat ve Gölbaşı’na Yeni Başkanlar Atandı

Yapılan açıklamada, Samsat İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Çiçek, Gölbaşı İlçe Başkanlığı görevine ise Gökhan Tepe’nin atandığı duyuruldu. Yeni ilçe başkanları, mazbatalarını Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan’dan teslim aldı.

Mazbata töreninde konuşan İl Başkanı Alsan, “Bu memleketin evlatları, bu memleketin insanı için buradayız ve bu memleketi ahlakıyla yönetmek için çalışacağız” dedi. İlçe başkanları da yaptıkları açıklamalarda, bu görevin Adıyaman’a hayırlı olması temennisinde bulundular.

Adıyaman Mozaiği: Kapsayıcı Yönetim Anlayışı

İl Başkanı Alsan, "Anahtar Parti’nin il yönetiminde, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimlere yer veriyoruz, bu da partimizin kapsayıcı bir politika izlediğini göstergesidir. İlçe başkanlıklarına yapılan atamalarda da bu çizgimizi koruduğumuz gözlemlenlenebilir. Atanan ilçe başkanlarının daha önce farklı siyasi partilerde görev yapmış ve geniş bir çevreye sahip kişiler olmaları, partimizin geniş kitlelere ulaşma hedefini pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Diğer İlçe Yönetimleri Yakında Açıklanacak

Adıyaman’ın diğer ilçelerindeki yönetim kurullarının ise önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. İl Başkanı Alsan, ilçe başkanlıklarının oluşturulmasında kapsayıcı bir anlayışı benimsediklerini belirtti ve yönetim kurulu listelerinin kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti.

“Her Renk ve Görüşe Kapımız Açık”

Anahtar Parti, yerel yönetimlerde farklı görüş ve kesimlerden insanları bir araya getirme hedefiyle dikkat çekiyor. İl ve ilçe yönetiminde, Adıyaman’ın sosyal yapısının çeşitliliğini yansıtan bir ekip oluşturulması, partinin uzun vadeli planlarının işareti olarak değerlendiriliyor.

Anahtar Parti’nin Hedefi: Geniş Kitlelere Hitap Eden Bir Yapı

Yapılan açıklamada, "Anahtar Parti kadroları olarak, Adıyaman’da yalnızca belirli bir kesime değil, tüm halkın ihtiyaçlarına odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz. İl ve ilçe yönetimlerinde sergilenen kapsayıcı yaklaşımla, partimizin kitle partisi olma yolunda güçlü adımlar atıyoruz. Adıyaman genelinde yeni yönetimlerin şekillenmesiyle, partimiz yerel siyasetteki en etkin aktörlerden birisi olacaktır. Türkiye ve Adıyaman için çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz." denildi.

Kaynak : PHA