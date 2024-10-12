Altungök, yaşanan olayların toplumun her kesimini derinden etkilediğini ve bu acıların bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini vurguladı. Adıyaman Barosu tarafından organize edilen yürüyüş ve basın açıklamasıyla ilgili konuşan Altungök, özellikle gençlerin ve genç kadınların desteğinin kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

"Cezasızlık Kadınları Yalnız Bırakıyor"

Avukat İlknur Tel Altungök, infaz yasalarında ve uygulamalarında yaşanan sorunların kadın cinayetlerini artırdığına dikkat çekerek, bu sorunların toplumda cezasızlık algısına yol açtığını belirtti. "Her gün adli kontrolle serbest bırakılan şahıslar, başka bir cinayet davasının sanığı olarak karşımıza çıkıyor. Zarar görenler ise yine kadınlar oluyor," diyen Altungök, kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin ve toplumun tüm bireylerinin sorumluluk taşıdığını vurguladı.

"Kadınları Korumak Devletin Görevidir"

Kadınların korunmasının devletin birinci önceliği olması gerektiğini belirten Altungök, "Kadınları korumak, öncelikle devletin görevi olmalıdır. Devletin erkekler gibi bizleri de koruması gerekmektedir," dedi. Baro olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam ettiklerini söyleyen Altungök, halkı bilinçlendirmenin ve farkındalık yaratmanın önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

"Genç Kadınların Desteği Geleceğe Umut Veriyor"

Yürüyüşe ve basın açıklamasına genç kadınların ve halkın büyük ilgi gösterdiğini belirten Altungök, bu desteğin kendilerini daha da umutlandırdığını ifade etti. "Yürüyüşümüzü planlarken halkımızı davet ettik ve en çok gençler ve genç kadınlar bize destek verdi. Bu, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor," dedi.

"İstanbul Sözleşmesi Yeniden Geçerli Olmalı"

Altungök, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla başlayan tartışmalara da değinerek, bu kararın kadın hakları mücadelesine zarar verdiğini söyledi. "İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi hepimizi çok üzdü. Bu mesele, keskin bir dille çözüme kavuşturulmalı. Danıştay’da açılan davalar henüz sonuçlanmadı. Biz, sözleşmenin geçerliliğinin yeniden sağlanmasını ve 6284 sayılı kanunun etkin bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz," şeklinde konuştu. Altungök, 6284 sayılı kanunun, kadınların korunmasında hayati bir rol oynadığını ve bu kazanımların güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

Avukat İlknur Tel Altungök, baro olarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çalışmalara devam edeceklerini belirterek, halkı bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini söyledi. “Kadına yönelik şiddetin son bulması ve cezasızlık algısının ortadan kalkması için mücadelemizi sürdüreceğiz,” diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA