Veysel Kuştepe, Adıyaman ve Nemrut Dağı gibi tarihi bölgelerin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. "Ben turizm sevdalısıyım, Adıyaman sevdalısıyım. Senede üç büyük fuara katılıyoruz. İzmir, İstanbul ve Almanya’nın Berlin fuarları... Amacımız gelen turistleri memnun etmek ve şehrimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak," diyen Kuştepe, Adıyaman turizmi için elinden gelen tüm imkanları kullanmaya devam edeceğini dile getirdi.

"Depremin Ardından Turizm Canlanmaya Devam Etti"

6 Şubat depreminin ardından birçok kişinin Adıyaman'a turist gelmeyeceğini düşündüğünü ifade eden Kuştepe, aksine bu süreçte şehre 54 bin turistin geldiğini belirtti. "Deprem sonrası birçok kişi bu sene turist gelmez diye düşündü. Ancak ben pes etmedim. Valizimi alıp Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki turizm acentelerini gezdim ve onları Adıyaman’a tur açmaya ikna ettim. Sağ olsunlar, beni kırmadılar ve tur düzenlemeye başladılar. 54 bin kişi az bir rakam değil," diyerek, Adıyaman’ın turizmde hala ayakta olduğunu gösterdi.

"Turizmin Etkisi Sadece Otellere Değil, Esnafa da Büyük Katkı Sağlıyor"

Kuştepe, turizmin sadece otel ve ulaşım sektörünü değil, birçok esnafı da etkilediğini vurguladı. "Turizm, bacasız bir fabrikadır. Sadece otelciler veya minibüsçüler değil, zeytinci, peynirci, manav, şerbetçi gibi birçok esnaf da turizmden faydalanıyor. Bu yüzden herkesin bu memleketin taşına, toprağına sahip çıkması gerekiyor," dedi. Ayrıca, turizmdeki ilerlemenin şehrin kalkınmasında büyük rol oynadığını ifade etti.

"Deprem Değil, Kıyamet Gibiydi Ama Devletimiz Güçlüydü"

Kuştepe, 6 Şubat depreminden sonra devletin sağladığı yardımlarla esnafın ayakta kalabildiğini söyledi. “Deprem değil, kıyamet gibiydi. Ancak devletimiz güçlüydü. Şahinbey Belediyesi buradaki esnafa destek oldu, kira almadı, büyük yardımlar sağladı. Bu yardımlar olmasaydı, birçok esnaf ayakta kalamazdı,” ifadelerini kullanarak, devletin desteklerinin önemine dikkat çekti.

"Turizmin Geleceği İçin Fuarların Önemi Büyük"

Adıyaman’ın turizmde hak ettiği yere gelmesi için daha fazla tanıtıma ihtiyaç olduğunu belirten Kuştepe, fuarların önemine değindi. "İzmir, İstanbul ve Almanya’da düzenlenen fuarlara katılıp şehrimizi tanıtmamız gerekiyor. Turist sayımızı artırmak ve Adıyaman’ı dünya turizmine tanıtmak için bu fuarlar hayati önem taşıyor. Belediye başkanımız ve milletvekillerimizle el ele vererek turizmi daha da ileriye taşıyabiliriz,” diyerek bölgedeki turizmcilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Yerli ve Yabancı Turist Sayısı Artıyor"

Son yıllarda Adıyaman'a gelen yerli turist sayısının da önemli ölçüde arttığını ifade eden Kuştepe, “Eskiden hep yabancılar gelirdi, otobüslerde birkaç Türk olurdu. Şimdi ise tur otobüslerinin üçte ikisi yerli turist. Bu da Türkiye’de turizmin geliştiğinin ve Adıyaman’ın daha fazla ilgi gördüğünün bir göstergesi," dedi.

Adıyaman’ın Geleceği Turizmde

Veysel Kuştepe, turizmin Adıyaman için hayati önemde olduğunu ve herkesin bu sektöre destek vermesi gerektiğini dile getirerek sözlerini tamamladı. “Turizm bacasız fabrika gibi. Eğer desteklenmezse bu fabrika çöker. Adıyaman’ın turizm potansiyeli çok büyük. Hepimizin bu konuda daha fazla çalışması gerekiyor," diyerek, turizme verilen desteğin önemini bir kez daha vurguladı.

Veysel Kuştepe, başta Nemrut Dağı olmak üzere Adıyaman’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin, doğru tanıtım ve yatırımlarla çok daha fazla ziyaretçi çekeceğine inandığını belirterek, turizm sevdasının hiç bitmeyeceğini söyledi.

Kaynak : PHA