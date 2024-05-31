Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kahta ilçesinde bulunan tarihi bölgede 54 yıl önce kazı çalışması yapıldığını belirterek, “1951 ve 1953 yıllarında Frederich Karl Dörner, 1963, 1964 ve 1967 yıllarında ise Wolfram Hofner ile birlikte Frederich Karl Dörner tarafından Arsemia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları yapılmış. 54 yıl sonra ilk kez Arsemia Antik Kenti’nde kazılara başladık. Arsemia, Kommagene Krallığının yazlık sarayı olarak kullandığı yerdir. Bu alanda yapmış olduğumuz kazılarda saray kısmının duvar yapısını ortaya çıkartıyoruz. 5 gündür süren kazılar neticesinde duvar yapılarını ortaya çıktı. Burada yapmış olduğumuz kazılar neticesinde yeni çıkarılan bulgularla beraber Arsemia Antik Kentin çok büyük bir önemi sahip olduğunu tekrar gözler önüne sereceğiz” diye konuştu.

Kazılara 5 gün önce sarayın merdiven kısmından başlandığı ve daha sonra yer döşemesi ve mozaikli alanlarda devam edileceği bilgileri paylaşıldı. Bu çalışmalar sayesinde bölgedeki antik kentin daha da aydınlatılacağı ve tarihseverlere yeni bilgiler sunulacağı öngörülüyor.

Kaynak : PHA