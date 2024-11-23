“Anadolu Basını, Halkın Sesi”

Tören, Azerbaycan yöresine özgü halk dansı gösterisiyle başladı. Ardından Anadolu Basın Birliği’nin 50 yıllık hikayesini anlatan bir sinevizyon gösterisi izleyicilerle buluştu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Bora Zor, şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu Basın Birliği, yerel basının sesi ve ülkemizin en uzak köşelerindeki vatandaşın temsilcisidir. 50 yıldır bu sesi duyurmak için mücadele ediyoruz ve bu misyonumuzu sürdüreceğiz. Basın, tarafsızlık ve kamu yararına hizmet etme sorumluluğuyla hareket etmelidir.”

Zor, gazeteciliğin gelenekselden günümüze geçirdiği evrimi anlattıktan sonra Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyen teğmenlerin yemini okudu. Bu sözler, salondan büyük alkış aldı.

“Majeste Basını Olmayın”

Birliğin Onursal Başkanı Halil Zor, gazetecilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:

“Majeste basını olmayın. Majeste basını olmanın sonu, saray soytarılığıdır.”

Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı Anıldı

Etkinlikte, suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteciler Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı adına sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından, Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı, plaketlerini aldı. Kışlalı’nın eşi, törende yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Eşim, özgürlük, demokrasi ve insan hakları için bir ömür adadı. Bu ödül, onun ideallerini yaşatanlara verilmiştir. Burada olmaktan gurur duyuyorum.”

Demokrasi ve Basın Özgürlüğüne Vurgu

Törende konuşan CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, Türkiye’de demokrasiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün Türkiye’de demokrasiden bahsetmek zor. Demokrasi, kuvvetler ayrılığına dayanır. Kuvvetlerin bir kişide toplandığı bir ülkede demokrasi olmaz.”

Ödüller Sahiplerini Buldu

Plaket töreninde, basın dünyasında iz bırakan isimlere ve kurumlara ödüller verildi. Ödül alanlar arasında şu isimler yer aldı:

Uğur Mumcu

Ahmet Taner Kışlalı

Saygı Öztürk

Halil Zor

Fatma Şahin

Murat Karayalçın

Aylin Nazlıaka

Ahmet Ümit

50. Yıl İçin Hedefler Belirlendi

Kutlama gecesi, müzik ve sohbetlerle devam etti. Anadolu Basın Birliği, önümüzdeki yıllarda hedeflerini genişletmek ve daha fazla gazeteciye destek sağlamak için çalışma prensiplerini ele aldı. Etkinlik, basının özgürlük ve tarafsızlık misyonuna olan inancı güçlendirerek son buldu.

Kaynak : PHA