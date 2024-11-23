Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katılım sağladığı kongrede, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Adıyaman’ın ihtiyaçlarını ve belediyenin projelerini detaylı bir şekilde açıkladı.

"Adıyaman, Deprem Yardımlarında Büyükşehir Statüsünde Değerlendirilmeli"

Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan, Adıyaman’ın depremde en çok etkilenen illerden biri olduğunu, ancak büyükşehir statüsünde değerlendirilmediği için yetersiz yardım aldığını vurguladı. Kayhan, şunları söyledi:

“Depremden en çok etkilenen il belediyesi Adıyaman. Ancak yardım ve destekler büyükşehir statüsüne göre veriliyor ve biz bu kapsamda yer almıyoruz. Yıkım oranları göz önünde bulundurularak yardım yapılmasını talep ediyoruz. Giderlerimiz deprem nedeniyle arttı ancak gelen yardımlar sınırlı kalıyor.”

"Atatürk Barajı’ndan Su Temini Adıyaman İçin Şart"

Kayhan, Adıyaman’ın yıllardır yaşadığı içme suyu sorununa dikkat çekerek, Atatürk Barajı’ndan su temini konusundaki taleplerini yineledi:

“Adıyaman toprakları üzerinde yer alan Atatürk Barajı’ndan içme suyu sağlanması için Devlet Su İşleri (DSİ) ile görüşmeler gerçekleştirdik. Ancak yüksek maliyet nedeniyle proje hayata geçirilemedi. Bu çalışmanın AFAD bütçesine dahil edilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini istiyoruz. Mevcut su kaynaklarımız yetersiz ve yeni konutların tamamlanmasıyla bu sorun daha da büyüyecek.”

Deprem Sonrası Çalışmalar ve Yeni Projeler

Kayhan, Adıyaman Belediyesi’nin deprem sonrası başlattığı ve devam eden projelere de değindi:

Afet Koordinasyon Merkezi ve Lojistik Birimi: Olası afetlerde hızlı müdahale için yeni bir koordinasyon merkezi kuruluyor.

Her Mahalleye Kreş ve Acil Yardım Konteyneri: Çocuklar ve acil durumlar için projeler devam ediyor.

Hasta Yakınları İçin Konuk Evi ve Otopark: 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bir konuk evi ve otopark planlanıyor.

Kesimhane, Hayvan Pazarı ve Taziye Evleri: Belediye hizmet binaları, kültür merkezleri ve sosyal projeler hızla tamamlanıyor.

“Halkımızın Beklentisi Büyük, Desteğe İhtiyacımız Var”

Adıyaman halkının yeniden yapılanma sürecinde yüksek beklentileri olduğunu belirten Kayhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin kararlılıkla çalıştığını söyledi:

“Başkanımızın liderliğinde şehrimizi yeniden inşa etmeye kararlıyız. Ancak bu süreçte bakanlıklar ve yardım kuruluşlarının desteğine ihtiyacımız var. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve İller Bankası gibi kurumlardan aldığımız destekler için teşekkür ediyoruz. Ancak daha fazlasına ihtiyacımız var.”

Kaynak : PHA