Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon böglelerinde toplamda 7 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terörü kaynağında yok etmek için operasyonları hem karadan, hem havadan kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde toplamda 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Tunceli ve Ovacık belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı Tunceli ve Ovacık belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

Bakanlık, paylaşımında, "Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1860299535878115512

Kaynak: igf