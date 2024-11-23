“Etkinlik Masraflarını Bağışladık”

Gölbaşı Türk Eğitim-Sen adına açıklama yapan İbrahim Suçağı, öğretmenlerin fedakarca görev yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Güzel ülkemizin geleceğini şekillendirecek nesillerin iyi yetiştirilebilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Üyelerimizle yaptığımız istişare sonucunda, bu yıl yapacağımız etkinliklerin masraflarını SMA hastası İkra Nur Alsat’ın tedavi masrafları için bağışlama kararı aldık.”

“Bu Yardım, Kızım İçin Bir Nefes Olacak”

İkra Nur’un annesi Zeynep Alsat ise bağış için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Türk Eğitim-Sen’e ve tüm üyelerine teşekkür ederim. Bu yapılan yardım, kızım İkra Nur için bir nefes olacaktır. Aynı zamanda, oluşturulan bu farkındalık, sesimizin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayacak. Tedavi için yaklaşık 33 milyon liraya ihtiyacımız var. Yardımların devamını bekliyoruz.”

Öğretmenlerden Örnek Davranış

Gölbaşı Türk Eğitim-Sen’in bu anlamlı bağışı, hem SMA hastası İkra Nur’un tedavisi için umut oldu hem de 24 Kasım gibi özel bir günde öğretmenlerin toplumsal dayanışmaya verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Sendika üyelerinin bu duyarlılığı, yerel halktan büyük takdir topladı.

Kaynak : PHA