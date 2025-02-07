Babacan: "Seçime Giderken 'Enflasyon Tek Haneye İnecek' Dediler"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak revize ettiklerini açıkladı. Bu tahmin, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde hükümet tarafından öngörülen tek haneli enflasyon hedefinden büyük bir sapma gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu revize edilen enflasyon hedefini sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlere giderken ‘2025 yılında enflasyon tek haneye inecek, yüzde 9,9 olacak’ dediler. Merkez Bankası’nın 2025 için bugün açıkladığı hedef yüzde 24 (eğer inanırsanız). 2025’in sadece ilk ayında enflasyon yüzde 5 çıktı. Hep söylüyorum, seçime giderken aldattılar. Helalinden kazanmadılar."

Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahmini Neden Revize Edildi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün düzenlediği toplantıda 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 24 olarak güncelledi. Daha önce açıklanan "2025 sonunda enflasyon tek haneye inecek" söyleminin aksine, enflasyon hedefinin yukarı yönlü revize edilmesi ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Revizyonun Arkasındaki Nedenler:

2024 yılı enflasyonun beklenenden yüksek seyretmesi

İç talebin istenilen düzeyde dengelenememesi

Kur ve enerji fiyatlarındaki belirsizlikler

Vergi artışları ve yönetilen fiyat değişiklikleri

Babacan: "İktidar, Halkı Yanılttı ve Gerçekleri Gizledi"

Babacan, hükümetin ekonomi politikalarını "halkı yanıltmak" olarak değerlendirirken, enflasyon tahminlerindeki bu büyük sapmanın aslında hükümetin yanlış ekonomi yönetiminin bir sonucu olduğunu söyledi. Seçim öncesinde yapay bir ekonomik iyileşme algısı yaratıldığını savunan Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçim öncesinde '2025'te enflasyon yüzde 9,9 olacak' diyerek insanları kandırdılar. Ama gerçekler ortaya çıktı. Bugün Merkez Bankası bile 2025 yılı için yüzde 24 enflasyon öngörüyor. Yani seçim öncesi verilen sözler tamamen gerçek dışıydı."

"2025’in sadece ilk ayında enflasyon yüzde 5 oldu. Yılın tamamını düşündüğümüzde, enflasyonun yine hedeflenenden çok daha yüksek çıkacağı aşikar. Bu, yanlış ekonomi yönetiminin sonucudur."

Ekonomi Yönetimine Eleştiriler: "Gerçekçi Politika Yok"

Ali Babacan, hükümetin ekonomik hedeflerinin sürekli değiştiğini ve öngörülebilir olmaktan çıktığını belirtti. İktidarın uyguladığı para ve maliye politikalarının güvenilir olmadığını vurgulayan Babacan, halkın ekonomik zorluklar karşısında ciddi bir mücadele verdiğini ancak hükümetin bunlara çözüm üretmek yerine durumu gizlemeye çalıştığını söyledi.

"Merkez Bankası bağımsız olmadığı sürece, yapılan tahminler hiçbir anlam ifade etmiyor."

"Gerçeklerle örtüşmeyen politikalar, halkı daha da yoksullaştırıyor."

"Enflasyonla mücadelede güven veren, gerçekçi bir plan göremiyoruz."

Babacan, hükümetin yanlış ekonomi politikalarının, halkın alım gücünü her geçen gün daha da düşürdüğünü belirtti.

Halkın Alım Gücü Düşerken, İktidar Ne Yapıyor?

Babacan, ekonomide yaşanan sorunların halka daha fazla yansıdığına dikkat çekerek şu noktalara vurgu yaptı:

"Asgari ücret, artan enflasyon karşısında hızla eriyor."

"Temel gıda ve enerji fiyatlarındaki artış, vatandaşın geçimini zorlaştırıyor."

"Kamu harcamaları kontrolsüz, gelir dağılımı daha da bozuluyor."

"Seçim Öncesinde Halk Kandırıldı, Ekonomi Daha Da Kötüye Gidiyor"

Babacan, hükümetin seçim öncesinde halkı yanlış yönlendirdiğini ve ekonomik gerçekleri sakladığını belirterek, bugünkü enflasyon revizyonunun bu gerçeği gün yüzüne çıkardığını söyledi.

"Biz halkı uyardık. Seçimden önce ‘ekonomi iyiye gidiyor’ dediler, enflasyon düşecek dediler, tek haneli rakamlar açıkladılar. Ama biz bunların gerçekle bağdaşmadığını söyledik. Bugün Merkez Bankası'nın kendi açıkladığı veriler bile bizi doğruluyor."

Babacan, hükümetin gerçekçi bir ekonomi politikası oluşturamadığını ve halkın güvenini kaybettiğini belirtti.

"Ekonomide doğru adımlar atılmadığı sürece, halkın alım gücü her geçen gün düşmeye devam edecek. Enflasyonla mücadelede samimi olunmalı. Ama iktidar, çözüm üretmek yerine günü kurtarmaya çalışıyor."

Babacan’dan Ekonomi Yönetimine Güvensizlik Mesajı

Ali Babacan, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesini, hükümetin ekonomi yönetimindeki başarısızlığının açık bir göstergesi olarak değerlendirdi. Seçim öncesi verilen vaatlerin gerçek dışı olduğunu ve halkın kandırıldığını savunan Babacan, iktidarın ekonomi politikalarının güvenilir olmadığını ve halkın daha da yoksullaştığını vurguladı.

"Ekonomi yönetimi gerçeklerle yüzleşmeli. Enflasyonla mücadele için güven veren politikalar oluşturulmalı. Ancak mevcut iktidarın böyle bir planı yok ve halk bunun bedelini ödüyor."

DEVA Partisi lideri, hükümetin seçimden önce halkı yanlış bilgilendirdiğini, enflasyonla ilgili verilen vaatlerin tamamen gerçek dışı olduğunu ve bugünkü verilerin bile bunu kanıtladığını belirterek, halkın aldatıldığını ifade etti.

Kaynak : PHA