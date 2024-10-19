Çelik, konunun çok yakından takip edildiğini belirterek, "Kaybettiğimiz bebekler için çok üzgünüz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Bakanlıklarımız ile birlikte parti olarak konunun takipçisiyiz. Bu çetenin hak ettiği cezayı alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, partisinin Sarıçam 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongre sürecinin önemine değinerek şunları söyledi: "Kongreler bizim demokrasi bayramlarımızdır. Bugün, ülkemizin etrafındaki istikrarsızlık ortamına rağmen, Türkiye'nin yoluna güçlü bir şekilde devam etmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan soykırım ve cinayetlere karşı en net duruşu sergileyen tek liderdir."

"Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti"

Çelik, Gazze’de yaşanan olaylara dünya genelinde sessiz kalındığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu duruma en yüksek düzeyde karşı çıktığını ifade etti. "Gazze’de yaşanan cinayetlere tüm dünya sessiz kalırken, Cumhurbaşkanımız insanlık değerlerini savunan tek liderdir. Bedeli ne olursa olsun Gazze’nin ve mazlumların yanında olacağız" dedi.

"Yenidoğan Çetesi Hak Ettiği Cezayı Alacak"

Konuşmasının devamında, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasına değinen Çelik, sürecin tüm yönleriyle takip edildiğini ve sorumluların hak ettiği cezayı alacaklarını belirtti. "Bazı hastanelerin yenidoğan servislerinde çıkar sağlamak amacıyla bebeklerin ölümlerine neden olan bir çete ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu olayı titizlikle araştırıyor. Bu çetenin tüm üyeleri adalet önünde hesap verecek" diye konuştu.

Çelik, vatandaşların bu üzücü olay karşısında yalnız olmadığını belirterek, "Her türlü tehdide rağmen bu cinayet şebekesinin tüm uzantılarını ortaya çıkaracağız ve adaletin yerini bulmasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak : PHA