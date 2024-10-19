ADYÜ'nün Projesi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edildi

Bu önemli proje kapsamında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 5-16 yaş aralığındaki çocuklarına verilen Türkçe ve Türk kültürü derslerinde kullanılmak üzere, aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler geliştirilmesi planlanıyor. Proje çerçevesinde öğreticilere eğitim verilecek, atölye çalışmaları düzenlenecek, etkinlikler tasarlanarak deneyimlenecek. Seçilen etkinlikler kitaplaştırılarak MEB’e ders materyali olarak kazandırılacak.

Adıyaman Üniversitesi'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi olmak üzere 8 farklı üniversiteden 16 araştırmacı yer alıyor.

Adıyaman Üniversitesi proje yürütücüsü Doç. Dr. Sedat Erol başta olmak üzere projede görev alan tüm öğretim üyeleri tebrik edilerek, başarılı çalışmalarının devamı dilendi.

Kaynak : PHA